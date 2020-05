A la Une .. Le TCO va ouvrir ses déchèteries 7 jours sur 7 À partir du 11 mai, le TCO informe ses usagers que les plages horaires d’ouverture seront étendues pour les particuliers et les professionnels.

Publié le Dimanche 10 Mai 2020

Le communiqué du TCO : Le Territoire de la Côte Ouest informe les habitants de l’ouverture de ses déchèteries 7 jours sur 7, dès le 11 mai.

Les plages horaires d’ouverture ont été étendues pour les particuliers et les professionnels.

L’accueil se fait aux jours et horaires suivants : • du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30 • le dimanche de 8h à 12h30

A noter que les professionnels auront toujours un accès prioritaire sur certaines déchèteries et sur rendez-vous via l’application RézAPro, du lundi au vendredi.

Les week-ends, les particuliers et professionnels seront accueillis sans rdv en respectant l’ordre d’arrivée. Retrouvez toutes les modalités d’accès, dont les mesures de sécurité sanitaire sur notre site internet