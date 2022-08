Le TCO sensibilise les usagers au bien-être des chats

A l’occasion de la journée internationale du chat, le TCO a mené plusieurs actions de sensibilisations et d’informations auprès des usagers dans les 5 communes du territoire. Cet événement initié en 2002 à pour but de sensibiliser le public sur les bienfaits que procure l’animal et les démarches à engager pour en prendre soin et le protéger.