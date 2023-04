Le TCO renoue un partenariat avec Madagascar

Le Président du Territoire de la Côte Ouest (TCO), Emmanuel SERAPHIN, a souligné l'importance de renouer des relations avec Madagascar. C'est pourquoi dans le cadre de sa politique de coopération internationale, il a organisé une visite d'une semaine pour relancer le partenariat entre nos territoires, « un lien naturel » a-t-il souligné.



Conscient des enjeux pour Sainte-Marie, le TCO s’engage à accompagner la commune dans des domaines essentiels tels que l’ingénierie. Mais aussi d’encourager l’innovation et l’expertise technique en matière d’énergies renouvelables, d’agriculture durable, et bien d’autres encore. Ces efforts visent à améliorer la qualité de vie des habitants de Sainte-Marie tout en protégeant les ressources naturelles.



Ainsi, la délégation malgache a été accueillie ce mercredi 12 avril 2023 au siège du TCO pour la signature de cette nouvelle convention. Cette coopération axée sur des échanges d'expériences, techniques et des visites terrain est « l’espoir d’un avenir touristique durable, et de préservation de l’environnement » à déclaré Joseph RAZAKA le maire de la communauté urbaine de Sainte-Marie.



Aujourd’hui, jeudi 13 avril 2023, sera consacrée à la gestion des déchets, avec la présentation du centre de tri de Cycléa et de la plateforme de compostage d’Ileva au Port.



Demain, vendredi 14 avril 2023, la gestion de l'eau et de l'assainissement sera évoquée. Puis, avant leur retour sur la Grande île, un bilan de cette visite sera dressé ensemble lundi prochain