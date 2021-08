Le TCO renforce ses dispositifs d’accompagnement en faveur d’un logement décent pour tous

Les élus communautaires se sont réunis au siège du TCO ce lundi 2 août pour un nouveau Bureau Communautaire.



Ils se sont prononcés sur les 22 affaires inscrites à l’ordre du jour, parmi lesquelles : la participation du TCO au projet de Bricobus rural porté par les Compagnons Bâtisseurs de La Réunion (2021-2022), la mise en œuvre du Fonds Mutualisé pour l’Amélioration de l’Habitat (FMAH) du TCO, le plan de déploiement et la convention de mise en œuvre du Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique (SARÉ), la validation du programme et du plan de financement pour la réalisation du skate-park du littoral Sud Saint-Leu, la signature de la convention avec la Caisse des Dépôts pour le financement des études liées au projet Campus de l’Innovation Tropicale et Insulaire lauréat du PIA plan innovation Outre-Mer, les subventions destinées aux associations dans le cadre de la Lutte Anti-Vectorielle (LAV), la signature de la convention pluriannuelle de financement de l’ADEME pour la mise en œuvre d’une opération de promotion du compostage individuel, la signature d’une convention avec l’association AGAME pour la récupération et le reconditionnement d’ordinateurs et de matériels informatiques, …