Le TCO redonne vie au Four à Chaux Pierre Méralikan

Des visites guidées seront proposées, notamment pendant les prochaines vacances scolaires, du 10 juillet au 10 août. Vous pourrez vous inscrire via le formulaire en ligne très bientôt… Restez connectés !







C’est donc dans ce cadre de vie agréable et ombragé, proche de la plage, des aires de jeux pour enfants, des terrains de beach et de pétanque, que le TCO a souhaité mettre à la disposition des usagers une offre de restauration ainsi que des animations culturelles, artistiques et touristiques visant à valoriser le patrimoine, le savoir-faire et la culture réunionnaise.Le TCO en a confié la gestion du site (espace de restauration et espace scénographique) à sa SPL TAMARUN en décembre 2017.L’objectif désormais pour la collectivité est d’ouvrir ce site aux touristes extérieurs et locaux, d’animer cet espace en accueillant les acteurs culturels et leurs créations, de proposer des visites scolaires et surtout d’inviter le public à s’approprier cet espace destiné à devenir un lieu de vie animé.