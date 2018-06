Le TCO recherche un acquéreur pour un équipement à Dos d’Âne

Le TCO recherche un acquéreur de son ensemble immobilier avec espace aquatique à Dos D’Âne, La Possession Cet équipement répond aux objectifs suivants :- Equilibrer le développement du territoire en valorisant les Hauts par l’implantation d’un équipement structurant ;- Développer un projet autour d’un positionnement et un concept lisible et fort ;- Faire appel à et miser sur le dynamisme et le savoir-faire d’opérateurs privés et leur capacité d’investissement et d’exploitation. Cette consultation est ouverte (ce n’est pas une procédure de marché public) à tout candidat présentant de solides garanties et souhaitant investir dans un équipement à haut potentiel.Situé aux portes d’entrée de grands sites touristiques naturels (Mafate, Cap Noir, Roche écrite) et à proximité de nombreux départs de sentiers de randonnée, le Bourg de Dos d’Âne à La Possession, a été identifié, au même titre que la Petite France, comme « Porte de Parc » (plus de 90 000 touristes chaque année et 10 000 passages de marcheurs sont enregistrés par an à Dos d’Âne).