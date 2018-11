Le TCO propose de nombreuses animations lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), le TCO invite petits et grands à participer au programme d’animation proposé du 17 au 25 novembre 2018 sur toutes les communes du territoire de la côte Ouest: La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.Plusieurs temps forts rythmeront cette semaine événementielle, pour sensibiliser les usagers à des éco-gestes quotidiens en faveur de la réduction et de la gestion des déchets :· Mercredi 21 novembre | La 3e édition de la « Déchèterie en fête » à La Marine au Port (journée d’animation gratuite pour toute la famille, en accès libre). Avec dans cette dynamique, des circuits guidés pour découvrir (en marche nordique, marche libre ou à vélo) des sites de traitement des déchets ► Sur inscription en ligne obligatoire· Samedi 24 novembre | Des ateliers participatifs : « Ménage au naturel » et « Kfé Compost » ► Sur inscription en ligne obligatoire· Du 9 novembre au 7 décembre 2018 | Un grand jeu concours adressé aux établissements scolaires du TCO pour collecter le maximum de bouchons (collèges et lycées) et de piles (écoles primaires) – Remise des récompenses prévue le mardi 18 décembre 2018 ► Sur inscription en ligne obligatoireEt bien d’autres actions de sensibilisation : interventions en milieu scolaire, stand d’information en grandes surfaces, …Des animations gratuites et pour toute la famille ! Avec des cadeaux à gagner ! Programme complet sur le site www.tco.re