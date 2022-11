Le TCO partenaire de la biennale internationale d’architecture tropicale au Port

Le TCO participe à la biennale internationale d’architecture tropicale qui se déroule au Port du 9 au 12 novembre 2022 au Kabardock et à l’école d’architecture de la Réunion.Cette année si l’accent est mis sur la transition écologique dans les espaces tropicaux, le thème retenu s’intitule « entre recherche et pratique ».L’occasion de partager nos savoir-faire mais aussi de se nourrir des innovations architecturales, urbanistiques et paysagères des experts internationaux, et de faire profiter l’ensemble du Territoire de la Côte Ouest de ces expériences pour mieux bâtir les villes de demain.