Le TCO ouvre le Moulin.re

Il y avait du monde vendredi après midi à l’inauguration du Moulin.re, un espace dédié à l’innovation territoriale et au développement numérique, un lieu où les créateurs de projets peuvent se rencontrer, partager et bénéficier dans un cadre agréable, moderne et branché, de l’expérience et du savoir-faire de partenaires installés sur place.





Le Moulin.re a été créé pour aider les porteurs de projets à passer de l’idée au produit. C’est en effet souvent un parcours semé d’obstacles pour les créateurs en herbe. L’idée est donc de leur offrir au sein d’un même lieu, des services, des espaces de convivialité, de formation, un laboratoire, des animations et évènementiels…







Idéalement situé dans un quartier en plein développement, le concept séduit déjà. Des associations et entreprises du territoire se sont positionnées pour devenir des « partenaires », c’est-à-dire des acteurs qui offrent leur savoir-faire et accompagnent les porteurs projets.

Cette démarche partenariale permet de structurer un réseau et de développer des activités qui répondent à des besoins d’accompagnement de jeunes pousses et porteurs issus du territoire, de développer la mobilité numérique des entreprises, et favorise la mise en réseau des acteurs au travers d’évènementiels.



Au-delà des partenaires et des porteurs de projets, l’espace est également ouvert à d’autres utilisateurs : les habitants qui ont un besoin d’utilisation ponctuelle des services proposés, les étudiants en formation avec les partenaires ou encore les invités ou simples visiteurs.

Une inscription est obligatoire pour utiliser les services et activités du Moulin.re.

Elle pourra se faire en ligne sur le site Internet lemoulin.re ou directement sur place (15 rue moulin joli à La Possession).

