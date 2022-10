Le TCO mobilise les fonds européens LEADER en faveur de la culture du riz péi

Composée de 25 adhérents, Riziculteurs Péi 974 est la deuxième association à se lancer dans la culture et la production de riz.Deux objectifs pour le TCO, le premier est de développer cette filière naissante, de créer l’engouement des agriculteurs et particuliers autour de cette culture. Le second est de démontrer au grand public l’importance de cultiver son "ti karo la ter" pour nourrir sa famille, et prétendre à l’autosuffisance alimentaire.Selon Julius METANIRE, élu à la chambre d’agriculture et adjoint à la mairie de Saint-Paul : "notre but est de produire un riz de qualité, de favoriser la diversification et de faire en sorte que nos agriculteurs vivent de leur exploitation…"Cette association a bénéficié des fonds européens Leader pour acquérir une machine (décortiqueuse-blanchisseuse) subventionnée à hauteur de 90%. A terme, l’association souhaite créer un atelier d’usinage de riz local pour que chacun puisse venir transformer son riz.Toutes les modalités et votre dossier LEADER sont à télécharger sur la page TERH GAL OUEST