Le TCO lance des travaux de modernisation du réseau d’eaux usées du Centre-ville de Saint-Leu

Dévoiement et pose des réseaux

La sécurisation et le redimensionnement des postes de refoulement.

La mise en conformité des postes de refoulement

La réhabilitation du collecteur

Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, le TCO dispose de la compétence « Eau & Assainissement » depuis le 1er Janvier 2020.Cette responsabilité oblige l’intercommunalité de la côte ouest à moderniser les réseaux d’eaux usées de la RN1A.En effet le réseau d’eaux usées existant sous la route nationale 1A à Saint Leu est vétuste et sous dimensionné, et représente un risque pour les usagers et l’environnement.C’est dans ce contexte que le président du TCO Emmanuel SERAPHIN, faisant suite au transfert du projet par la commune, s’engage à moderniser ce réseau d’assainissement collectif depuis le cimetière jusqu’au musée Kélonia, soit plus de 4km.Cette réhabilitation vise les principaux objectifs :