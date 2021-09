Rubrique sponsorisée Le TCO lance Mobi’Ouest, le nouveau service de location de vélos électriques

Par TCO - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 16:42

"Cette nouvelle offre modernise le service Kar'Ouest et apporte une vraie valeur ajoutée pour contribuer aux enjeux de la transition écologique, chers au Territoire Ouest".

Irchad OMARJEE, Président de la SEMTO



En lançant son nouveau service Mobi’Ouest, l'ambition pour le TCO est d'inciter le plus grand nombre d’usagers à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne, en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière comme le vélo et les transports publics sur le territoire Ouest.



Deux formules de location sont proposées aux usagers



- Mobi’Ouest Découverte : pour tester pendant un mois le service avant de s’engager plus longtemps ou de se diriger vers l’achat d’un vélo à assistance électrique – à partir de 25€



- Mobi’Ouest Expérience : pour profiter de l’offre longue durée sur 3 mois – à partir de 55€



Le tarif réduit s‘applique pour les détenteurs d’un abonnement aux lignes régulières Kar’Ouest en cours de validité.



Pour réserver son vélo, l’usager se rend sur le site



La Maison Mobi’Ouest : un nouvel espace dédié à la mobilité douce



Le nouveau point de vente de proximité, la Maison Mobi’Ouest, accueille les usagers. Sur place, une équipe dédiée et spécialisée dans le domaine du vélo propose une expérience client complète, de la présentation à la livraison du produit pour une parfaite maîtrise du fonctionnement du vélo : recharge de la batterie, règles de sécurité ou encore utilisation des accessoires.



Le Territoire Ouest en route vers la multi-modalité "Le Territoire de La Côte Ouest est engagé à relever le défi de l’organisation de l’intermodalité en développant des solutions nouvelles à la hauteur des attentes de la population des hauts comme du littoral. Il s’agit d’avoir une vision à long terme pour développer la coordination entre le vélo et la voiture, avec des zones sécurisées et des nouvelles portions de pistes cyclables. A terme, nous aurons sur le Territoire de la Côte Ouest une Ecocité insulaire et tropicale qui fera vraiment la part belle aux déplacements doux."

Emmanuel SERAPHIN – Président du Territoire de la Côte Ouest



Le TCO s’efforce de proposer une nouvelle offre de service performante pour permettre une hausse de la fréquentation, et transformer une prise de conscience en un réflexe citoyen.



Dans le cadre du développement du service Mobi’Ouest, plusieurs éléments viendront compléter son offre de mobilité :



- La mise en location au 1er semestre 2022 de 115 Vélos Tout Terrain à Assistance Électrique, particulièrement adaptés aux reliefs de l’Ouest.



- L’expérimentation de porte-vélos, installés à titre expérimental sur 6 autobus des lignes du réseau Kar’Ouest en octobre 2021.



- L’évolution des infrastructures cyclables avec la pose de plus de 100 arceaux de stationnement, le développement des itinéraires cyclables, et l’ouverture de nouvelles agences Mobi’Ouest dans les prochains mois.



