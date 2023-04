Le TCO installe de nouveaux jeux secs sur le littoral de Saint Leu

Ces travaux consistent en deux étapes majeures : le remplacement des jeux existants et la réfection totale du sol souple. Les anciens jeux seront démontés pour être remplacés par de nouveaux équipements qui répondent aux normes de sécurité en vigueur et qui offriront des divertissements adaptés aux enfants de tous les âges. Parmi les installations prévues, des toboggans et des jeux à ressort.

Une fois les travaux terminés, les enfants pourront profiter pleinement des nouveaux jeux secs en toute sécurité.