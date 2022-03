Le TCO fête ses 20 ans cette année

« Célébrer les 20 ans du TCO, c’est souligner la clairvoyance des élus réunionnais qui ont pris la mesure de cette réforme, et qui ont décidé, au-delà de leur appartenance politique, de se regrouper et de coopérer pour mieux répondre aux besoins de la population, pour mieux aménager le territoire à l’échelle d’un bassin de vie, pour moderniser les services publics locaux et donner davantage de cohérence aux politiques publiques locales », a souligné le président du TCO, Emmanuel séraphin, dans son discours.







Les invités ont pu découvrir une exposition « rétrospective » des 20 ans de la communauté d’agglomération, présentée par Geneviève Pothin, chargée de mission patrimoine culturel au TCO.



S’en est suivi la présentation de l’exposition des « Meubles du SIVOM.R » par Alain Séraphine, créateur du design de ces meubles créoles, dans les années 80.











Des styles de meubles avaient été créés pour les différentes entités du « Crayon », le SIVOM.R, la Semittel et la Semader.

Les meubles en stratifié de couleur étaient disposés à l’étage de la Semittel, rappelant les couleurs du réseau Bus Fleuri de l’époque.

Les meubles avec des moulures étaient destinés au SIVOM.R.







Tous les meubles créés par Alain Séraphine sont entièrement démontables pour être facilement transportés et remontés.







► Découvrez en vidéo la rétrospective des 20 ans du TCO







Et notez les principaux temps forts qui seront organisés pour célébrer ces 20 ans : des évènementiels, des journées portes ouvertes, des jeux, des ateliers, ….