Le TCO fête ses 10 000 abonnés à sa page Facebook

65 % des fans de la page TCO sont des femmes

70% des personnes qui interagissent avec nos posts sont des femmes

19.9% d’entre vous ont entre 25 et 34 ans et 18.4% entre 35 et 44 ans

85% des fans proviennent de La Réunion

En ligne depuis 2014 pour rendre l'actualité du territoire plus accessible, notre page Facebook nous permet d'être encore plus proches de vous. Le TCO est la première des intercommunalités de La Réunion à atteindre les 10 000 fans ! Nous vous disons 10 000 fois merci ! Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre…?La barre symbolique des 10 000 fans a été franchie ! Et c'est grâce à vous. Nous vous remercions chaleureusement pour l'intérêt que vous portez au territoire de la côte Ouest et à la confiance que vous nous accordez chaque jour.Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Mais qui êtes-vous ?Les chiffres nous parlent :Communiqués & Infos pratiques, actualité du territoire, agenda des manifestations, infos thématiques en lien avec nos compétences, services en ligne, … Nous souhaitons encore plus de citoyens informés et concernés !