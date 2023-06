Le TCO félicite chaleureusement les entreprises lauréates du territoire Ouest lors du Trophée Entreprise &Territoire 2023 !

Les lauréats sont :

-GAO SHAN PICTURES – Trophée Entreprise & Territoire, cette société spécialisée dans la production et studio d’animation qui contribue à faire rayonner La Réunion à l’internationale dans la filière du jeu vidéo, secteur en plein essor, après avoir été retenu dans le cadre du projet France 2030 dédié à un pôle territorial des Industries Culturelles et Créatives.

-Aliya MAMODE, Annaëlle MAILLOT et Franklin RIMET – Prix Spécial de la meilleure plaidoirie, basé dans la création de produits de santé et de bien-être valorisant la biodiversité réunionnaise.

-ARRANGE BLARD – Prix Entreprise à l’internationalisation pour leurs rhums arrangés 100% naturels et locaux qui a su mettre en place une démarche export dynamique et performante.

Parmi les 7 finalistes, trois entreprises de l’Ouest rayonnent sur La Réunion, voire au delà, l’une d’elle, ARRANGE BLARD, a bénéficié du soutien des fonds Terghal Ouest, porté par le TCO, que le président Emmanuel SERAPHIN a visité et accompagné, en octobre dernier, témoignant ainsi, de l’engagement politique dans le développement des entreprises locales innovantes.La consécration de ces entreprises démontre la volonté du TCO de réaffirmer sa place de capitale économique durable et innovante au travers d’un accompagnement dédié aux entreprises locales.Félicitations à tous les lauréats et bravo à tous les participants pour leur contribution à l’économie de notre territoire !