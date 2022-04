Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Le TCO et la Ville travaillent pour vous : visite de terrain et revue des projets d’envergure Ce jeudi 28 avril, le Président du TCO, Emmanuel Séraphin, le Maire de Saint-Leu Bruno Domen et plusieurs élus, avec les services de la Ville et de l’intercommunalité se sont rencontrés. Cette réunion s’inscrit dans le cadre du travail partenarial entre le TCO et la Ville de Saint-Leu. Régulièrement un point est fait sur l’ensemble des chantiers en cours et à venir, portés par l’intercommunalité sur le territoire saint-leusien.

eau, une compétence transférée à l’intercommunalité, depuis le 1er janvier 2020.

La stratégie d’intervention s’opère autour de deux axes : la sécurisation de l’approvisionnement ainsi que la qualité et l’amélioration du rendement. L’investissement prévu avoisine les 30 millions d’euros sur les années qui viennent (hors gestion de l’eau pluviale et GEMAPI).

Au programme et très attendues, il y a notamment la construction de l’usine de potabilisation à Maduran et la modernisation du réseau d’eaux usées en Centre-ville.

S’agissant des travaux de l’usine de potabilisation à Maduran, qui comprend aussi sa chaîne de transfert des eaux traitées et de ses réservoirs de stockage, ils permettront de régler le problème de la qualité de l’eau. Les travaux ont débuté début 2022 et l’entrée en service de l’équipement est prévue pour début 2024. Le montant des travaux s’élève à plus de 15 millions d’euros.

Les élus, accompagnés des services des deux collectivités se sont rendus sur site en fin de matinée. Ils ont pu échanger avec l’entreprise attributaire de ce marché de travaux et constater l’avancement de ceux-ci.

Au Centre-ville, pour la modernisation du réseau d’eaux usées, les analyses des offres sont en cours par les services du TCO. Les travaux préparatoires sont prévus pour juillet, pour un démarrage effectif des travaux fin septembre et ce, pour une durée estimée à 18 mois. Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 11 millions d’euros.

Parmi les autres sujets abordés dont les compétences relèvent de l’intercommunalité : le développement économique, le tourisme ou encore l’aménagement.

Les travaux d’extension de la Zone d’Activités de la Pointe des Châteaux arrivent à terme en ce milieu d’année 2022. En ce qui concerne le port, les travaux de démolition sont en cours et ceux concernant la Maison de la mer devraient débuter prochainement.

Le projet de nouveau skate-park est toujours en cours. Il est toutefois à noter qu’il est nécessaire d’attendre la fin des travaux de modernisation du réseau d’eaux usées en Centre-ville, le foncier prévu étant concerné par cette opération. Le TCO prévoit la pose de nouveaux modules sur le skate-park actuel, dont la livraison, soumise à de nombreux aléas est prévu au mois de juin.



Une grande partie des discussions a concerné la question de l’, une compétence transférée à l’intercommunalité, depuis le 1er janvier 2020.La stratégie d’intervention s’opère autour de deux axes : laainsi que laet l’amélioration du. L’investissement prévu avoisine lessur les années qui viennent (hors gestion de l’eau pluviale et GEMAPI).Au programme et très attendues, il y a notamment la construction de l’etS’agissant des travaux de l’usine de potabilisation à Maduran, qui comprend aussi sa chaîne de transfert des eaux traitées et de ses réservoirs de stockage, ils permettront de régler le problème de la qualité de l’eau.et l’entrée en service de l’équipement est prévue pour. Le montant des travaux s’élève à plus deLes élus, accompagnés des services des deux collectivités se sont rendus sur site en fin de matinée. Ils ont pu échanger avec l’entreprise attributaire de ce marché de travaux et constater l’avancement de ceux-ci.Au Centre-ville, pour la modernisation du réseau d’eaux usées, lespar les services du TCO. Les, pour un démarrage effectif des travaux fin septembre et ce, pour une durée estimée à. Le coût prévisionnel de l’opération s’élève àParmi les autres sujets abordés dont les compétences relèvent de l’intercommunalité : leLes travaux d’arrivent à terme en ce milieu d’année 2022. En ce qui concerne le port, les travaux de démolition sont en cours et ceux concernant ladevraient débuter prochainement.Le projet de nouveauest toujours en cours. Il est toutefois à noter qu’il est nécessaire d’attendre la fin des travaux de modernisation du réseau d’eaux usées en Centre-ville, le foncier prévu étant concerné par cette opération. Le TCO prévoit la pose de, dont la livraison, soumise à de nombreux aléas est prévu au mois de juin.





Dans la même rubrique : < > Foirail : les jeunes s’approprient leur cadre de vie sportif Résultats du 2nd tour de l’élection présidentielle du 24 avril 2022 à Saint-Leu