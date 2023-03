Le TCO élargit son dispositif de stérilisation animale

Du 1er mars au 30 avril 2023, le TCO élargit son dispositif aux foyers au revenu fiscal de référence entre 18 000 € et 22 500€ pour une personne célibataire et entre à 36 000€ et 46 000 € pour un couple marié/pacsé avec un quota fixé à 100 chiens ou chats.