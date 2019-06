Le TCO dresse le bilan du Défi Zéro déchet dans l’ouest

C’est dans le magnifique site verdoyant du Jardin des Colimaçons (Conservatoire botanique de Mascarin) que le TCO et l’association Zéro déchet ont donné rendez-vous aux foyers participants et aux partenaires de l’opération. Un cadre propice aux échanges à l’heure du bilan… (Photo : TCO)



Le « Défi zéro déchet dans l’Ouest » mené en 2019 est une action participative phare qui succède à l’opération « Des poules pour réduire vos déchets », réalisée en 2018. Le bilan dressé, après 4 mois d’expérimentation par une quarantaine de foyers de l’Ouest, est éloquent. Après un mois de pesées quotidiennes de leurs déchets en gardant leurs habitudes, les foyers ont dû ensuite modifier leurs pratiques avec au moins 3 gestes quotidiens de réduction des déchets. Ces deux phases distinctes ont été nécessaires pour pouvoir comparer les données et évaluer de façon tangible l’évolution des quantités produites.



Résultat : à la fin du Défi, on observe une diminution moyenne de 43% de leurs déchets ! Défi relevé ! Et dans une perspective plus large, un indicateur très intéressant : on constate qu’un participant dans la démarche zéro déchet produit 3 fois moins de déchets qu’un habitant du TCO ne pratiquant pas spécialement la réduction (90 kg/habitant/an vs 315 kg/habitant/an). Les gestes les plus appliqués sont l’attention portés aux achats (en vrac et sans emballages), ainsi que le compostage (ou le lombri-compostage en appartement).



La réduction n’est pas très significative sur les matières recyclables (verre et emballages plastiques, cartons, métaux)… En revanche, sur les ordures ménagères destinées à l’enfouissement, les résultats sont spectaculaires ! On constate de 5 à 6 fois moins de production d’OMR (Ordures Ménagères Résiduelles). Si tous les usagers obtenaient ces mêmes réductions, cela représenterait une économie potentielle sur la gestion des déchets de plus de 14 millions d’euros !



Les participants ont également apprécié (ré)apprendre le « fait-maison », que ce soit pour les produits (d’entretien et d’hygiène) ou pour l’alimentation. C’est finalement l’addition de petits gestes simples qui a généré toute une démarche globale entreprise par les challengers dans leur mode de consommation et leur mode de vie. Changer en conscience ses comportements et habitudes pour son bien-être et pour préserver son environnement, c’est possible et à la portée de chacun ! Avec de la volonté, de la motivation et un peu d’huile de coude…



Parmi les foyers engagés dans le Défi, des familles provenant des 5 communes du TCO (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu). Elles sont composées en moyenne de couples avec deux enfants, mais aussi de colocataires.