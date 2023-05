Le TCO dévoile son projet de construction d’un Bureau d’Information Touristique de Mafate (La Nouvelle)

Les travaux incluent la déconstruction/démolition du bâtiment existant et des sanitaires extérieurs, ainsi que la construction neuve d’un bureau d’information destiné à l’accueil du public, d’un hébergement pour le personnel, d’une terrasse couverte et de sanitaires extérieurs pour le public, ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs (jardin d’interprétation).Le TCO prévoit une fin des travaux en septembre 2024 et une livraison en octobre 2024.Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne et le financeur associé Etat (BOP112)dans le cadre du Programme de Développement Rural de La Réunion – FEADER 2014-2020.