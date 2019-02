Le TCO candidat au label européen "Villes-ports, destinations bleues d'excellence"

Odyssea est un programme de développement touristique lancé par la fédération française des ports de plaisance, financé par les fonds FEDER. L'obtention du label européen Odyssea "Villes-Ports destinations bleues d'excellence" permet donc l'accès à des fonds européens pour développer le tourisme lié à la mer.



La délégation arrivée la semaine dernière était menée par Jean-Claude Méric, président de la SCIC Groupement Européen Odyssea Tourisme et Croissance Bleue, mais aussi membre du comité interministériel de la Mer, directeur général d'une station touristique, ou bien encore directeur général de Grand Narbonne Tourisme, liste non-exhaustive des emplois et fonctions du lobbyiste européen.



Jean-Claude Méric s'est dit séduit par le territoire de l'ouest de notre île, dont il reconnait le fort potentiel touristique. Il constate tout de même que la Réunion est peu tournée vers la mer et ses activités touristiques. Un constat indéniable, après 8 années de crise requins... La crise n'empêchera étonnamment pas le TCO d'obtenir la labellisation, et ainsi l'obtention de fonds FEDER.



"Pas antinomique avec la crise requins"



Ainsi, l'objectif du partenariat avec le beau projet européen de développement d'un tourisme à la fois bleu et vert est-il la réfection des ports de plaisance de Saint-Gilles, Saint-Leu, et du Port. Une élue de La Possession avance la coquette somme de 22 millions d'euros nécessaire à leur mise aux normes. La réfection des ports de plaisance apportera-t-elle la manne touristique espérée? Cela reste à prouver: l'année dernière, seuls 80 bateaux (étrangers) de plaisance ont mouillé dans les ports de l'ouest.



Développer des activités nautiques sans régler la crise requins peut sembler une idée étonnante, puisque nombre d'entreprises liées à l'activité maritime ont coulé, mais Jean-Claude Méric assure qu'il est nécessaire de faire du lobbying auprès de l'Etat, afin qu'il agisse à hauteur du problème. Il assure que la labellisation et le développement de l'économie bleue se feront en parallèle de la crise requins et de son règlement, et ainsi ne sont pas antinomiques.



Le programme Odyssea vise à l'élaboration d'un itinéraire "mer et Terre", basé sur les thématiques du nautisme, des croisières, de la plaisance, des activités aquatiques, de la pêche, de la culture et du patrimoine, la biodiversité, des savoir-faire locaux... Vaste programme sur une côte économiquement dévastée par une interdiction de baignade sans cesse renouvelée.