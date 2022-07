Rubrique sponsorisée Le TCO, 1ère collectivité d’outre-mer à obtenir le label "Ville durable et innovante"

Le 6 juillet dernier, le TCO a obtenu le label « Ville durable et innovante » (VDI), un outil de pilotage des politiques publiques de développement durable des collectivités. Engagé depuis décembre 2019 dans ce processus de labellisation, le TCO est le 1er territoire d’outre-mer à obtenir cette distinction. Par TCO - Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 à 15:22



Développé par le Cerema (établissement public de référence sur la transition écologique des territoires) et Efficacity (institut de recherche et développement sur la ville durable), le label VDI récompense les territoires engagés dans l’intégration des enjeux de transition écologique, d’innovation et de résilience. Emmanuel Séraphin, président du TCO :



Emmanuel Séraphin, président du TCO :

« Les résultats démontrent bien que le TCO est engagé en matière de développement durable et d'innovation. Grâce à nos équipes et aux différents projets stratégiques que nous portons comme le Projet de territoire #Ouest2040, l'Ecocité, la lutte contre l'habitat indigne, l'éco-tourisme notamment dans les Hauts ou encore la culture et l'innovation numérique irriguant tout le territoire, nous avons réussi le pari d'une véritable transformation des politiques publiques et poursuivons nos efforts pour bâtir un territoire durable. Le label VDI est une reconnaissance de nos engagements. Il est également un vecteur d'attractivité pour notre territoire. »