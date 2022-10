A la Une . Le TCBSP accueille le premier tournoi ITF de La Réunion et l’équipe de France des 13-14 ans

Depuis le lundi 17 octobre, et jusqu’au dimanche 23 octobre, le Tennis club de la baie de Saint-Paul (TCBSP) accueille le premier tournoi organisé à La Réunion par la Fédération internationale de tennis (ITF), un événement du World Tennis Tour. Par NP - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 07:18

Véritable chambre d’appel du circuit ATP pour les jeunes, cette compétition internationale permet aux moins de 18 ans d’obtenir un classement mondial.



Le TCBSP a ainsi l’honneur de voir jouer sur ses terrains six filles et quatre garçons de l’équipe de France des 13-14 ans.



Au total, ce sont 44 garçons et 18 filles, de 10 nationalités différentes (France, Inde, Autriche, Australie, Mozambique, Suisse, Portugal, Malte, Ukraine, Côte d’Ivoire), qui s’affrontent tout au long de la semaine. Parmi eux, des membres de la All-In Academy, créée à Lyon par Jo-Wilfried Tsonga, ou de la Élite tennis académie de Cannes, celle qui a révélé Daniil Medvedev.



Des Réunionnais sont également engagés sur le tournoi.