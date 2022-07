Le Syndicat du Sucre confirme le démarrage de l'usine du Gol dès lundi

Ce matin, les Commissions Mixtes d’Usine (CMU) du Gol et de Savanna se sont réunies et ont fixé, à l’unanimité des présents, le démarrage de la campagne sucrière pour l’Usine du Gol au lundi 25 juillet à 5 heures. En conséquence, l’Usine du Gol sera ouverte et les plateformes de Casernes et du Gol (dès 5h00), ainsi que Tamarin, Stella et Grand Pourpier (dès 6h00) seront ouvertes.



A la suite de ces réunions, la CMU de Grand-Bois a voté à 14 heures ce jour l’ouverture de la campagne sucrière pour les plateformes de Langevin, de Baril et de Grand Bois dès 5 heures le lundi 25 juillet.



Le Syndicat du Sucre de La Réunion se réjouit de cette décision responsable qui permet aux planteurs du Sud et de l’Ouest de pouvoir démarrer la campagne sucrière.



Il faut espérer désormais que la CMU de Beaufonds pourra de nouveau se réunir et décider d’ouvrir les dernières plateformes de l’usine de Bois-Rouge, à savoir Beaufonds, Ravine-Glissante et Pente Sassy afin que les planteurs de ces plateformes qui souhaitent livrer puissent librement le faire.