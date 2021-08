A la Une . Le Syndicat des médecins libéraux pour une vaccination Covid obligatoire citoyenne

Le Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion (SML Réunion) "plus que jamais" partisan de la vaccination Covid. Le syndicat présidé par le Dr Humbert Gojon soutient "avec conviction" une vaccination Covid obligatoire des médecins et soignants libéraux, estimant que l'exercice de leur profession sans vaccination est "irresponsable et dangereux" pour les patients. Le communiqué du SML Réunion à retrouver ci dessous: Par NP - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 08:30

Le SML Réunion revendique cette vaccination obligatoire sans plus attendre de toute la tranche d’âge de population des 50 ans et plus, et des personnes plus jeunes atteintes de co-morbidité car avérés les plus susceptibles de formes graves de Covid. Et d’encombrer comme c’est déjà le cas dans les départements d’outre-mer les services de réanimation du fait de populations trop peu vaccinées.



Pour le SML Réunion cette vaccination est un acte citoyen, fraternel, respectueux de tous, incontournable s’imposant dans une France démocratique respectable.







