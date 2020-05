La grande Une Le Syndicat des Médecins Libéraux claque la porte de l’URPS Plusieurs représentants de syndicats de médecins ont décidé de quitter l'Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins de la Réunion. Ils reprochent à l’instance son laxisme vis-à-vis de l'Agence Régionale de Santé (ARS) en particulier. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 19:08 | Lu 1489 fois

Les élus de trois syndicats (sur 5, à savoir le SML, la FMF et le BLOC) de médecins libéraux ont décidé de quitter l'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Médecins de la Réunion. Ces derniers reprochent à l’instance de ne pas respecter la pluralité syndicale et d’avoir été trop complaisante avec l’ARS Réunion.



Les URPS sont des organismes devant assurer la liaison entre les médecins libéraux, la CGSS et l’ARS. La direction de ces URPS est issue d’un vote entre plusieurs listes syndicales qui seront représentées en fonction des proportions des votes. "À La Réunion, une fois que les médecins sont élus à l’URPS, ils oublient grâce à qui ils ont été élus. Ils oublient de décliner en région la volonté nationale des syndicats", regrette le Dr Humbert Gojon, président du Syndicat des Médecins Libéraux (SML) de La Réunion. Le SML a donc décidé de demander à ses élus de quitter l’URPS.



"Nous estimons que l’URPS Réunion a été trop laxiste et s’avère trop complaisante avec l’ARS Réunion", dénonce l’ORL de profession. Il estime que l’ARS n’a rien fait, avec les médecins libéraux, pour le dépistage du Covid-19 dans l’île. Le président du SML Réunion regrette que les autorités sanitaires aient laissé le seul secteur public hospitalier tout entreprendre en laissant les médecins de ville de côté.



Les autres revendications du SML



Le syndicat des médecins libéraux de la Réunion dénonce également l’exigence de l'Assurance Maladie de déclaration par les médecins libéraux de tout patient, diagnostiqué et confirmé biologiquement Covid positif. Cette revendication, provenant du SML national, estime que ce serait une violation inadmissible du secret médical. L'intérêt d'un dépistage des sujets contacts étant incontestable, et afin d'éviter tout malentendu patient et médecin, le SML Réunion exige une inscription du Covid 19 comme maladie à déclaration obligatoire. "Sans cela, c’est trahir la confiance du patient", déclare le Dr Humbert Gojon.



Le SML Réunion dénonce par ailleurs à la Réunion "l’inertie flagrante irresponsable à ouvrir les écoles" de l'État et certains élus et maires en particulier. À la Réunion, département "plus que vert où le virus circule très peu , il y a un risque très faible de contamination Covid grave chez les jeunes enfants, leur confinement imposé serait source pour eux-mêmes de problèmes combien plus graves de santé et d'injustice scolaire" affirme le médecin. Le SML Réunion recommande le respect à l'école de mesures barrières adaptées à l'enfant. Un dépistage systématique dès la prérentrée des enseignants et du personnel communale devrait toutefois s’imposer.



