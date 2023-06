Société Le Symposium Volcan pour discuter de la gestion des spectateurs en période éruptive

Un événement réunissant différents experts se tiendra le 10 juin à Sainte-Rose avec pour objectif de présenter et discuter des enjeux liés à la gestion des flux humains en période éruptive





Le programme :



Samedi 10 juin se tiendra le Symposium Volcan organisé par l’Académie des Laves et l’Université de La Réunion à l’Espace culturel Noël Bataille à Sainte-Rose. Objectif : présenter et discuter les enjeux liés à la gestion des flux humains en période éruptive au Piton de la Fournaise. Il réunira des experts de différentes disciplines (géologie, géographie, sociologie, droit, sécurité civile) qui partageront leurs connaissances et leurs expériences sur le sujet.Le programme :