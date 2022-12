A la Une . Le Sydne maintient son projet d'ISDU mais pas à Franche-Terre

L'ISDU (Installation de stockage de déchets ultimes) sur le site de Franche-Terre à Sainte-Suzanne ne se fera pas. La décision a été officialisée ce jeudi lors du comité syndical du Sydne. Comme l'a indiqué le nouveau président du Sydne, Daniel Alamélou, cet ISDU sera repositionné sur d'autres sites identifiés "dans le Nord-Est". Par SI - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 14:02

Ces dernières semaines, des motions avaient été votées par la Cinor et la commune de Sainte-Suzanne pour demander l'arrêt de ce projet à Franche-Terre. "Sainte-Suzanne a déjà bien contribué (NDLR : sur la thématique déchets) sur le Nord-Est depuis 25/30 ans" relève Daniel Alamélou, qui fait appel "au bon sens" des communes membres de la Cinor et de la Cirest.



L'ancienne gouvernance du Sydne avait acté en 2020 trois points structurants pour le Nord-Est sur la question des déchets: le centre de valorisation multifilières de Sainte-Suzanne, l'Unité de valorisation énergétique (UVE) d'Albioma et l'ISDU de Franche-Terre. "Lors du vote de ce jeudi, nous avons confirmé l'arrêt du projet d'ISDU à Franche-Terre. De plus, nous avons rajouté un centre de tri moderne qui sera installé dans les trois-quatre prochaines années sur le territoire Nord-Est et dédié au traitement des déchets bacs jaunes. Le centre actuel de la Cinor est aujourd'hui obsolète et ne pourra plus répondre à la demande future", argue-t-il.



Autre résolution prise par le Sydne lors de ce conseil est la création d'un réseau pour les plateformes de déchets verts. "Aujourd'hui on considère qu'il nous manque encore des structures dédiées aux déchets verts. C'est une résolution qui n'existait pas jusqu'à présent, qui sera créatrice d'emplois et complémentaire avec les autres infrastructures en place ou à venir pour le territoire Nord-Est".

Les élus du Sydne ont par ailleurs donné un avis favorable sur le projet d'UVE d'Albioma. Des discussions doivent néanmoins se poursuivre avec la CRE (Commission de régulation de l'énergie) afin que la délibération de cette dernière "coïncide avec notre vision des choses", poursuit Daniel Alamélou.



Pour rappel, le projet d'Albioma prévoit l'installation d'une UVE à Bois-Rouge pour remplacer dès l'an prochain le charbon qui ne sera plus acheminé sur le site. "Nous souhaitons valoriser avec Albioma le combustible solide de récupération (CSR) produit au centre multifilaire de Sainte-Suzanne. Mais avant nous demandons à la CRE de fixer un prix satisfaisant pour ce CSR".