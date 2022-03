Le Swimrun express fait son retour

Le communiqué :



Après une première édition 2020 réussie, et un long intermède Covid, l’épreuve réunissant natation et course à pied revient dans les rues de SaintDenis.



Depuis 2006, le Swimrun est devenu une discipline à part entière. Il emprunte au triathlon mais également au trail, et c’est tout naturellement qu’il s’est imposé comme LE sport de « pleine nature » en France, et plus particulièrement à La Réunion.



Un challenge inédit puisque le SWIMRUN EXPRESS proposé par le Club Aquatique du Chaudron s’avérait être le premier Swimrun Urbain de France, avec une première édition qui a réuni plus de 200 personnes sur les différentes courses.



Les règles de l'épreuve ne changent pas : un binôme qui alterne les deux disciplines (trail et natation), via un parcours qui permet de découvrir la ville de nuit.



De l’historique piscine du Chaudron au très moderne centre aquatique d’Aquanor, les binômes devront alterner cinq sections de course à pied et cinq sections de natation au travers du chef-lieu et de ses installations sportives, dont le Parc de la Trinité et la promenade du front de mer de Saint-Denis.



En tout, les participants auront à courir 15 km pour 1,8 km de nage, avec une épreuve plus courte pour les débutants (XS) et une course « Enfants ». Les inscriptions sont encore possibles, rendez-vous sur la Page Facebook de l’événement



INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions avant le 16 mars 2022

Tarifs : 40€ par équipe (30€ pour la course XS et 3€ pour les enfants).

Inscription sur SportPro.re