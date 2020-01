A la Une .. Le Super Cyclone BANSI au Nord-Est des Iles Soeurs il y a 5 ans jour pour jour: un cyclone remarquable

BANSI(05S) le 15 Janvier 2015 à 05h56 heure des Mascareignes . A 04heures ce 15 Janvier l'oeil du cyclone intense était positionné à 610km au Nord-Est de Saint Denis, à 390km au Nord-Est de Port Louis et à 400km au Nord-Ouest de Rodrigues de laquelle il se rapprochait dangereusement.



➡️ 24heures plut tôt BANSI était encore classé Super Cyclone par le Joint Typhoon Warning Center(JTWC) et Cyclone Très Intense par le CMRS/Météo France alors qu'il évoluait à 290km au Nord de Port Louis et à 420km au Nord Est de Saint Denis.



➡️ Le 16 Janvier l'oeil passait à un peu moins de 100km de Rodrigues alors que le cyclone intense était à nouveau en cours d'intensification pour être une seconde fois brièvement classé Super Cyclone par le JTWC à un peu plus de 200km à l'Est Sud-Est de Rodrigues.



➡️ Il est évident que Rodrigues a échappé de peu à un impact potentiellement catastrophique ce 16 Janvier 2015. La Réunion et surtout Maurice furent également chanceuses.



Météo974

M974World

Trajectoires des cyclones du Sud Indien pour la saison 2014/2015 PATRICK HOAREAU







