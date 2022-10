A la Une . Le Suisse Mathieu Clément s'offre le Trail de Bourbon, Paméla Léger confirme

Mathieu Clément inscrit son nom au palmarès du Trail de Bourbon. Il succède à Grégoire Curmer. Chez les femmes, Paméla Léger confirme son statut de favorite après sa deuxième place en 2021. Par LG - Publié le Samedi 22 Octobre 2022 à 12:55

Le suisse de 26 ans vient de franchir la ligne d’arrivée à La Redoute ce samedi à 12h52. Il succède au Français Grégoire Curmer, vainqueur l’an dernier en 15 heures et 2 minutes à une allure de 6,98 km/h. Mathieu Clément a quant à lui bouclé la TDB en 16 heures et 7 minutes à une allure de 6,77 km/h.

Le trailer originaire de la ville de Vuadens en Suisse gagne sa deuxième course de l’année après celle décrochée en mars sur les 63 km du Trail aux Etoiles, la course intermédiaire de la Ceven’Trail qui se déroule dans le département du Gard.

Il a aussi fini au pied du podium plus récemment, en juin, sur la Mozart 100 en Autriche, un ultra trail inscrit pour sa 10ème édition au circuit de l'UTMB World Series qui proposait un tracé sur 106 km, soit quasiment la même distance que le TDB réunionnais de 109km.

Paméla Léger grignote une place sur le podium



Quatre heures plus tard, la première femme à franchir la ligne est Paméla Léger. La Réunionnaise est arrivée à 16h55 après 20 heures et dix minutes passées sur les sentiers à une allure moyenne de 5,41 km/h. Elle s'offre même le luxe de finir 15ème au scratch.



Paméla Léger a confirmé son statut de favorite après son podium de l'an dernier. En 2021, elle avait pris la deuxième place après 19 heures et 48 minutes de course.