Politique "Le Sud : Les Républicains … En Marche !"

"Y-a-t-il eu tromperie sur la marchandise vendue ?" C'est la question que se pose le délégué de "Saint-Pierre plus verte", Emmanuel Doulouma, qui s'interroge sur "le mariage derrière la cuisine entre la Macronie et les Républicains du Sud". Un rapprochement opéré selon lui par le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, également président des LR locaux, qui s'est concrétisé hier lors de la visite du Premier ministre Jean Castex à Terre-Sainte. Par NP - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 07:31

Il y a des signes qui ne trompent pas et des événements qui arrivent à point.



Depuis plusieurs semaines, bien avant le premier tour des élections présidentielles, j’avais dénoncé le mariage derrière la cuisine entre la macronie et Les Républicains du Sud orchestré par le Maire de Saint-Pierre lui-même, baron de la droite locale : visite privée du ministre des Outre-Mer au domicile du maire ; appontage de sa garde rapprochée avec les mouvements macronistes dont son directeur de cabinet à la CIVIS, propulsé responsable du parti d’Edouard Philipe, soutien de Melchior et Serge Hoareau à la Macronie, alors que tous deux doivent en grande partie leur fauteuil de président et 1er vice-président du département au « Patron » … ; et enfin son effacement total pour soutenir la candidate LR, Valérie Pécresse, dans la campagne aux élections présidentielles.



Tout était bien calculé et orchestré ; il restait juste à trouver le bon moment pour annoncer les nouvelles noces à la population saint-pierroise sans trop la choquer.



Eh bien, tout vient à point a qui sait attendre, l’occasion rêvée, l’appel à un front républicain pour le second tour des élections présidentielles. On y est ! Comme beaucoup d’observateurs, vous aurez compris que cette posture n’est pas simplement une consigne mais l’alibi de l’allégeance à la Macronie de la municipalité saint-pierroise. Et ce qui fut un mariage marron au départ, a été dignement et ouvertement fêté hier à Terre-Sainte où Jean Castex, le 1er militant d’Emmanuel Macron, a été accueilli en fanfare par la majorité LR – EM (Les Républicains En Marche) autour de la première garde militante du maire.



Les Saint-Pierrois ont-ils été dupés, eux qui ont élu un maire Républicain, non macroniste en 2020 ? Y-a-t-il eu tromperie sur la marchandise vendue ?



Ils auront à exprimer leur ressenti dans les urnes lors des prochaines échéances électorales, mais mon petit doigt me dit que le Changement de Cap fait doucement et sûrement son chemin dans la conscience collective saint-pierroise !

Emmanuel DOULOUMA

Délégué de Saint-Pierre Plus Verte

Opposition Citoyenne