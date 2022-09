Courrier des lecteurs Le Statut, quelle affaire !

(Synthèse très incomplète, partiale et subjective de la situation) Par François-Michel Maugis - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 09:27

Il y a aujourd’hui les Spécialistes, vous savez, ceux qui savent tout sur pas grand-chose et pas grand-chose sur l’ensemble, le global, le tout. Sans cette ouverture d’esprit, comment comprendre, comment relativiser, comment situer les choses dans leur contexte, comment être intelligent et pertinent ? Et puis il y a les puissants de ce Monde, vous savez, ceux qui ne font rien et possèdent tout, ceux qui possèdent même nos âmes, nous qui ne possédons rien ou pas grand-chose mais qui faisons tout. Voilà la situation ubuesque qu’il faudrait changer. Voilà le statut néfaste qui a construit l’humanité absurde, destructrice et déséquilibrée que nous connaissons aujourd’hui. Changer le Monde ? Tu rêves, mon fils. Commences à regarder, à voir autour de toi. Alors tu commenceras à comprendre, à aimer la vie et détester les destructeurs, alors tu commenceras à changer. Et, peut-être, rayonneras-tu dans ta famille, dans ton village. Alors, tu aimeras ton ile et, loin du Monde qui s’écroule, tu construiras l’équilibre et l’harmonie. Avec un peu de chance, tu seras regardé, admiré. Avec un peu de chance, tu serviras de modèle et sauveras l’humanité. Nous sommes les héritiers d’une espèce animale qui, au cours des millénaires a évolué et a vaincu ou contourné les prédateurs, les obstacles et tous les pièges de la nature … et nous ne serions pas capables de franchir le dernier obstacle qui nous sépare du bonheur et de l’équilibre universel de la vie sur Terre ?



Enfin, n’oublions pas que La Terre est la plus belle planète de l’Univers et que l’Ile de La Réunion est le territoire le plus merveilleusement humain de cette Terre, en tout cas, le plus représentatif de l’hétéroclite, diverse et folle humanité. Et si nous commencions à en faire un petit monde d’équilibre et d’harmonie ? Tout le monde nous aimerait et, qui sait, nous imiterait.