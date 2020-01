Société Le St-Josephois Damien Alexandre représentera La Réunion au championnat de France de pizza

Devenu un rendez-vous emblématique incontournable, les meilleurs pizzaiolos de France se disputeront le titre de Champion de France de Pizza sur le salon Parizza à Paris (Porte de Versailles) les 29, 30 et 31 mars prochain. Près de 150 participants venus de toute la France seront présents pour tenter de remporter le titre tant convoité de meilleur pizzaiolo. La Réunion sera bien entendu de la partie puisque le Saint-Joséphois Damien Alexandre défendra nos chances lors de ce concours.



"Produit emblématique de la gastronomie italienne, la pizza a fait sa véritable révolution ces dernières années avec des concepts et des produits qui se sont affinés et premiumisés. Avec 745 millions de pizzas consommées représentant un chiffre d’affaires de 4,58 milliards d’euros par an, les Français se passionnent toujours autant pour la pizza!" explique Béatrice Gravier, directrice du Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food Show1.



A l’issue du France Pizza Tour qui se déroule actuellement dans les quatre coins de l’hexagone, seuls 150 des plus talentueux pizzaiolos auront la chance de participer à la grande finale sur le salon Parizza. L’année dernière, Bruno Saimpaul, heureux lauréat, avait surpris le jury avec sa pizza "Ballade en Méditerranée". Composée de brandade de morue, tomates confites et chips de pommes de terre, elle avait séduit les plus grands experts de la pizza au monde par sa douceur et son mariage des saveurs de la région dont il est originaire.



Comme chaque édition, les candidats en lice seront départagés à travers différentes épreuves : épreuve de rapidité, épreuve de la pizza la plus large, épreuve pizza in teglia, épreuve pizza qualité, la spectaculaire épreuve de la pizza acrobatique et l’épreuve "pizza a due" qui unit en duo un pizzaïolo avec un chef.



Nouveauté cette année: l'épreuve de la pizza napolitaine ! Cette dernière requiert une habileté spécifique et se doit d’être réalisée selon des techniques de fabrication bien précises. La pâte doit être notamment souple - élaborée avec une farine spécifique - et fine avec des bords bien prononcés. "La pizza napolitaine a été promue et reconnue en entrant en 2018 au patrimoine immatériel de l’UNESCO. C’est un savoir-faire exclusif et unique que nous souhaitions mettre à l’honneur dans ce concours" précise Julien Panet, président de l'Association des Pizzerias Françaises et organisateur du France Pizza Tour

Nicolas Payet







