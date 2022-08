A la Une . Le Sri Lanka traverse une crise sans précédent

Le chaos qui règne au Sri Lanka est sans précédent. Le pays connaît une crise économique jamais vue avec un taux d’inflation qui s’élève à plus de 60% et des pénuries de matières premières. Le nouveau chef du gouvernement, Ranil Wickremesinghe, élu après la démission de l’ancien président, dit vouloir entreprendre des réformes de fond pour relancer l’économie du pays en faillite. Par NP - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 13:05

Dans un contexte de crise économique sans précédent, l’état d’urgence a été décrété dans le pays après la fuite du président, Gotabaya Rajapaksa, le 13 juillet dernier sous la pression populaire.



Une crise économique historique



Quelques jours plus tôt, des milliers de manifestants protestaient contre la mauvaise gestion financière du désormais ex-président et de son équipe.



Le pays, faute de devises étrangères, se retrouve dans l’incapacité d’assurer les importations essentielles à sa population. Les quelques 22 millions d'habitants subissent depuis des mois des pénuries de nourriture, de matières premières, de médicaments et de carburant. En faillite et avec des réserves d'essence à sec, la fermeture des bureaux non essentiels et des écoles avait d'ailleurs été ordonnée par le gouvernement pour réduire les déplacements.



Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que près d'un quart des Sri Lankais a besoin d'une aide alimentaire. Plus de cinq familles sur six ne mangent pas à leur faim ou achètent des aliments de moindre qualité.

La fuite du président Rajapaksa



Le 13 juillet, après que le chef du gouvernement a rejoint les Maldives à bord d’un avion militaire en attente d’un départ vers une autre destination tout en promettant de donner sa démission, des centaines de manifestants ont envahi les locaux du président par intérim désigné, qui n’est autre que le premier ministre Ranil Wickremesinghe, lui aussi contesté.



Le porte-parole de ce dernier déclarait quelques heures après le départ de Gotabaya Rajapaksa que "le président ayant quitté le pays, l'urgence a été déclarée pour faire face à la situation dans le pays".



Face à la colère des manifestants qui réclamaient également sa démission, le Premier ministre a demandé à l'armée et la police de "faire le nécessaire pour rétablir l'ordre", avant d’ajouter : “Nous ne pouvons pas permettre aux fascistes de prendre le pouvoir”. Quant à Gotabaya Rajapaksa, sa démission officielle a été annoncée le 15 juillet.

Plus de 60% d’inflation, la Banque mondiale en attente de profondes réformes



Ranil Wickremesinghe a alors été élu président du Sri Lanka, mercredi 20 juillet. Dans un pays où l'inflation atteint actuellement 60,8%, et pourrait encore augmenter, le nouveau président assure vouloir œuvrer à "restabiliser l'économie", un discours qui intervient après que la Banque mondiale a déclaré qu'elle n'offrirait pas de nouveau financement au Sri Lanka, à moins que le pays ne procède à de "profondes réformes structurelles".



Le nouveau chef du gouvernement Sri Lankais appelle désormais les députés des différents partis à le rejoindre pour entreprendre des réformes de fond.