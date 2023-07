A la Une . Le Squalus longispini, une espèce de requin jamais observée dans le monde découverte à La Réunion

Une nouvelle espèce appartenant à la famille des requins zépines - squalidae a été découverte à La Réunion. Celle-ci n'avait encore jamais été observée dans le monde. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 à 13:51





Grâce à la campagne océanographique OBJECTIF1000, le baptisé Squalus longispinis rejoint la famille des requins zépines - squalidae.



L'animal a le museau court et de longues épines sur les première et deuxième nageoire dorsales, apprend-on dans une Une nouvelle espèce de requin a été découverte à La Réunion. Plus étonnant encore, il s'agit même d'une nouvelle espèce pour la science car cet animal n'avait jamais observée au monde.Grâce à la campagne océanographique OBJECTIF1000, le baptisé Squalus longispinis rejoint la famille des requins zépines - squalidae.L'animal a le museau court et de longues épines sur les première et deuxième nageoire dorsales, apprend-on dans une publication du Cappadocia Journals , dont voici un extrait traduit : Une nouvelle espèce d'aiguillat, Squalus longispinis n. sp. de La Réunion, est décrit sur la base d'un seul spécimen collecté à la palangre à 1 000 m de profondeur ; un autre spécimen a été observé, mais non collecté, dans la même zone, à 900 m de profondeur. La nouvelle espèce est diagnostiquée par les caractères suivants : museau court, longueur préorbitaire 8,2 % de la longueur totale (TL), longueur prénarial dans l'espace du sillon narine-narial interne 0,86 ; corps très haut, hauteur de l'abdomen 16,4% de TL, hauteur de la tête dans le tronc hauteur 0,5 ; nageoire dorsale commençant à la verticale au-dessus des lobes postérieurs de la nageoire pectorale ; deuxième nageoire dorsale positionnée au milieu entre la nageoire anale et la nageoire caudale ; épines de la première et de la deuxième nageoire dorsale longues, épine de la première nageoire dorsale 5,8 % de TL, épine de la deuxième nageoire dorsale 5,3 % de TL ; denticules des flancs tricuspides ; vertèbres monospondyles 37, vertèbres précaudales 86, vertèbres caudales 26, vertèbres totales 112 ; lobe supérieur de la nageoire caudale large; extrémité caudale distalement avec une étroite marge gris clair. La nouvelle espèce est comparée aux autres espèces du genre. Une clé des espèces de Squalus de l'océan Indien est présentée.

D’autres nouvelles espèces sont en cours de validation.