Courrier des lecteurs Le Sommet des BRICS et le triomphe du Sud-Global.

Par Ary Yee-Chong-Tchi-Kan - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 08:09

Les Ministres des Affaires Etrangères des BRICS sont réunis au CAP (1-2 juin). Le sommet des Chefs d’Etat se tiendra, à Johannesburg, du 22 au 24 août. Le gouvernement a déclaré qu’en vertu de la loi « les participants à la réunion ministérielle et au sommet des Brics se voient accorder des immunités et des privilèges pour la durée des réunions ». Douze ans après son entrée au club des 4 (Brésil-Russie-Inde-Chine), le pays hôte offre une victoire sans précédent du « Sud-Global ». Pour les personnes qui ont les pieds à La Réunion et la tête à Paris, le réveil sera brutal.



La France a toujours soutenu la politique de l’Apartheid qui professait la suprématie des Blancs. Notre île servait de base arrière pour l’armée française dans son appui au régime raciste. Un Consulat a été érigé dans un immeuble appartenant à un dirigeant politique réunionnais. Pour leur gloire, les touristes (blancs évidemment) commençaient à arriver. Des manifestations étaient organisées un peu partout contre la présence des racistes sur le sol réunionnais.



Aux Comores, la compagnie sud-africaine déversait touristes et mercenaires. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1995, le président Saïd Mohamed Djohar, élu démocratiquement, est embarqué dans un avion militaire français pour être exilé dans la « villa du Préfet » à Salazie. Le 10 octobre, le journal l’Humanité rapporte ses propos : «Je suis en bonne santé. Rien ne cloche. Mon retour dépend de ceux qui m'ont amené ici (...) Je ne sais pas si je suis en exil ou si je suis déporté. Il y a eu une mise en scène, un jeu que je n'arrive pas à comprendre…». Le visa Balladur venait d’entrer en vigueur !



Pourtant, le 11 février 1990, Mandela est relâché après 27 années d’emprisonnement. Il tend la main au premier ministre de Klerk dans une démarche de réconciliation nationale. Ce geste qui a évité un bain de sang de guerre civile leur a valu d’être Nobélisé, en 1993. Mandela sera élu Président de la République Sud-Africaine, en 1994. Le monde entier a célébré ces événements comme le triomphe du « Sud-Global » contre les pays de « l’Occident Collectif », dirigés par les Etats-Unis.



A la vue du contexte géopolitique nouveau et des changements qui s'opèrent alors dans les années 90, la France était hors sol. En 2023, elle n'est toujours pas descendue sur terre. Il est clair que la victoire du camp anti-apartheid a fait converger toutes les luttes mondiales et a sonné le glas des pays du camp de « l’Occident Collectif » qui dirige le monde sans partage, tout en se présentant comme victime.



Le plus caricatural est la réunion du G7, à Hiroshima, les 19-20 mai 2023. Les 7 puissances désignent la Chine comme un danger « systémique », quand on sait que l’invasion de ce pays par l’armée Japonaise, depuis 1937 jusqu’à sa défaite, en 1945, a fait plus de 20 millions de morts. Aucun japonnais, politique et militaire, n’a été condamné pour crime de guerre et blacklisté. Au contraire, ils se congratulent. Ce double standard ne passe pas. Les Brics le diront, tout en offrant des alternatives réalistes.