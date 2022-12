Le Smic augmentera de 1,8% au 1er janvier 2023

Au 1er janvier 2023, le montant mensuel net du SMIC sera porté à 1353,07 euros, soit une hausse mensuelle de 24 euros, et 84 euros de plus par rapport au 1er janvier 2022, représentant une hausse de 6,6% sur un an, selon le ministère du Travail.



En brut, le Smic mensuel passera la barre des 1700 euros (1709,28 euros). Le Smic horaire s'élèvera lui à 11,27 euros, soit une hausse de 20 centimes par rapport à son niveau actuel.



Dans le contexte actuel de forte inflation, le Smic a été revalorisé de 5,6% en 2022, avec des hausses au 1er janvier, au 1er mai et au 1er août. Après la nouvelle hausse au 1er janvier 2023, il pourrait y en avoir d'autres au cours de l'année.