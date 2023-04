Le Sidélec inaugure son antenne Sud à St-Pierre

L'antenne Sud du Sidélec dispose en effet sur ses toitures de deux énormes panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité, qui pourra être revendue à EDF.



À travers ce nouvel équipement bioclimatique à énergie positive, le Syndicat Intercommunal d’Électricité de la Réunion entend continuer à agir pour la préservation de l’environnement. "Il s’agit également de se donner les moyens pour accompagner davantage les communes et répondre au besoin de proximité de la population du bassin sud de l’île", poursuit l'autorité organisatrice de la distribution en énergie de l'île.



"Le but est de rapprocher la population des services du Sidélec mais aussi de répondre à ses problématiques en particulier tout ce qui touche aux extensions/renforcement de réseaux. Nous avons également la compétence en matière d'éclairage publique", tient à rappeler son président, Maurice Gironcel, qui invite les communes via les intercommunalités à ne pas hésiter à prendre contact avec le Sidélec pour trouver des moyens pour alléger leurs factures énergétiques. "L'éclairage public des sites sportifs coûte énormément aux collectivités. Nous nous chargeons déjà de la rénovation de l'éclairage public en installant des lampes LED, beaucoup plus économiques. Cela entraine jusqu'à 40% d'économies sur les factures énergétiques des communes. Ce n'est pas rien", rappelle Maurice Gironcel.



Un appel auquel trois intercommunalités de l'île (Cinor, Civis, Cirest) ont déjà répondu favorablement via la signature d'une convention avec le Sidélec.



Le TCO et la Casud devraient leur emboîter le pas dès l'an prochain.