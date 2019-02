Le Service national universel lancé à La Réunion en 2020

Le Service National Universel sera également lancé à La Réunion en 2020. Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, en visite demain dans notre île l’a confirmé à la rédaction du JIR.



Stéphanie Fouassin, président de l’association des maires de La Réunion l’avait demandé au Président Emmanuel Macron lors de l’ouverture du Grand Débat National.



Le dispositif qui a pour objectif "d’impliquer davantage la jeunesse française dans la vie de la Nation, de promouvoir la notion d’engagement et de favoriser un sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes", interviendra aux alentours de l’âge de 16 ans sans distinction.



Un service national universel qui n’est pas le rétablissement du service militaire, a assuré le gouvernement.



Décomposé en plusieurs temps, le dispositif prévoit un séjour obligatoire d’un mois d’une classe en hébergement collectif. 15 jours "permettant à chaque jeune de créer des liens nouveaux, d’apprendre une façon neuve de vivre en commun, de développer sa culture d’engagement pour affermir sa place et son rôle au sein de la société". Puis 15 autres jours dédiés à une mission d’intérêt général dans une collectivité, une association ou une institution.



Dans une deuxième phase, un engagement d’au moins 3 mois "lié à la défense et la sécurité (engagement volontaire dans les armées, la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile), à l'accompagnement des personnes, à la préservation du patrimoine ou de l'environnement ou encore au tutorat, sans que cette liste soit limitative", sera proposé avant l’âge de 25 ans. Il sera encouragé par "des mesures d’attractivité variées et ciblées" en complément du service civique notamment.



Lundi, un concours pour le dessin des futurs uniformes de la première promotion du SNU prévue pour l’été en Hexagone a été lancé par Gabriel Attal. Parmi les treize départements pilotes, la Guyane, les Hautes-Pyrénées ou encore le Val-d’Oise.