A la Une . Le Service civique solidarité seniors recrute à La Réunion

Vous avez entre 16 et 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, êtes de nationalité française et vous êtes vaccinés. Le Service civique solidarité seniors, accessible sans condition de diplôme ou d’expérience préalable, recrute plusieurs chargés de mission rémunérés à La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 07:18

48 jeunes étaient engagés les mois passés au sein du Service civique solidarité seniors à la Réunion. Leur mission étant terminée, 48 postes sont à pourvoir à Unis Cité, sur toute l’île, dont plusieurs dans les CCAS de Saint-Paul, Sainte-Marie, Saint-André. Le Service civique solidarité seniors est accessible aux jeunes dès 16 ans, sans condition de diplôme pour des missions indemnisées ; 580 €/mois et jusqu'à 688,30 € pour les boursiers de l’enseignement supérieur et les bénéficiaires du RSA.



Le service civique solidarité seniors, c’est :

- 6 à 12 mois consacrés à la solidarité envers les seniors

- 24 à 35 heures par semaine, avec 2 jours de congés par mois (3 jours pour les mineurs)

- Une indemnité de 580,62 € par mois (688,30 € pour les boursiers de l’enseignement supérieur et les bénéficiaires du RSA)

- Des tuteurs formés et motivés

- Une formation commune pour tous les jeunes

- Une découverte des métiers et formations du secteur et des possibilités de bénévolat post service civique

- Une protection sociale complète (santé et retraite)



Lancé en mars dernier, et avec près de 2 000 jeunes volontaires déjà mobilisés, le Service civique solidarité seniors a mené une campagne devant permettre d’atteindre son objectif de 5 000 jeunes engagés d’ici juillet 2022. Dans la lignée de la volonté gouvernementale de développer le Service Civique, notamment dans le secteur du grand âge, l’ambition de cette mobilisation collective, initiée grâce au soutien du groupe Malakoff Humanis dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, est de déployer 10 000 jeunes au bénéfice de plus de 200 000 personnes âgées d’ici 3 ans.



Tous les établissements d’accueil des personnes âgées, publics ou privés non lucratifs, ainsi que les associations de la région, sont invités à rejoindre la mobilisation SC2S pour créer des missions pour les jeunes volontaires.