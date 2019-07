A la Une ... Le Serment d’Hippocrate : Pour réussir la 1ère année de médecine [DOSSIER SPECIAL ETUDIANTS ] Afin de comprendre ce que sont les prépas privées, une visite de l’une d’elles s’imposait. Le serment d’Hippocrate, une prépa santé de Sainte-Clotilde nous a ouvert ses portes. Son directeur, le directeur a accepté de lever le voile sur les méthodes d’enseignement de son établissement permettant de réussir notamment la très redoutée première année de médecine. Autant dire que la motivation est de mise car l’année s’annonce sportive!

Quid de la réforme de la première année de médecine et de son terrible numerus clausus ? Un flou artistique règne autour du sujet. La première année ne devrait plus être redoublable mais pour l’instant aucun texte ;la réforme devrait s’appliquer à la rentrée 2020/2021. Autant dire que les choses vont encore plus se corser pour les étudiants en médecine. Le passage par une classe prépa est une option à envisager très sérieusement sachant que la motivation et la capacité de travail seront indispensables.



Dans le bureau du directeur, une maxime accrochée au mur donne le ton : “ Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours”. Le directeur, qui dirige Le Serment d’Hippocrate depuis 2011, donne le ton : “Les étudiants de terminale ne sont pas habitués à cette nouvelle pédagogie qu’est la Fac. Le système des podcasts peut être très déstabilisant et ils sont en insécurité du premier au dernier jour. 99% des étudiants n’ont pas de plan B , faire médecine c’est une vocation ”.



Intégrer une prépa, c’est donc retrouver un cadre mais aussi une équipe pédagogique hors-pair qui va proposer aux étudiants un approfondissement des matières au sein d’amphithéâtres. L’équipe pédagogique est constituée de professeurs agrégés normaliens, de docteurs en biologie moléculaires, et d’ostéopathes ( pour assurer les cours d’anatomie générale). Des enseignants recrutés non seulement pour leurs qualités pédagogiques et humaines mais aussi pour leur expérience de la préparation aux concours PACES. “ Au regard des résultats que nous obtenons chaque année, et qui nous propulsent au premier rang dans l’île en termes de taux de réussite aux concours consécutivement depuis 2015, nous pouvons nous permettre d’être fiers de cette équipe ”, se félicite le directeur de la prépa.

Les étudiants vont travailler dans un cadre strict



La prépa, ouverte 7j/7 et quasi 24h/24 est située à 300m de la Fac de médecine du Moufia. Gestion du temps, rythme de travail, techniques de mémorisation, organisation des révisions sont autant d’éléments rarement développés à l’Université, qui seront enseignés et qui feront vraiment la différence aux concours.



Il faut reprendre une notion entre 3 et 6 fois pour la retenir durablement



Être attentif pendant les cours et les reprendre régulièrement est primordial, car il faut reprendre une notion entre 3 et 6 fois pour la retenir durablement. Se tester systématiquement sera aussi vital: au Serment d’Hippocrate un entraînement intensif est proposé sous 3 formes. Des QCM réguliers type concours, contrôles continus hebdomadaires, et sessions de concours blancs organisées dans les conditions d’examen, permettront aux étudiants de s’entraîner à leur rythme, en fonction de l’avancement de leur travail. Chaque étudiant sera également reçu régulièrement pour faire le point sur ses manques, des difficultés, ses erreurs et axes d’amélioration, mais également pour le soutenir dans ses périodes de doute. Son potentiel sera valorisé.



Aucun retard n’est admis, des cours obligatoires



Sur 1100M2, les étudiants vont travailler dans un cadre strict où aucun retard n’est admis, des cours strictement obligatoires, entre 22 et 25 heures par semaine en plus de la Fac. Trois amphithéâtres, 16 salles d’études, une cafétéria, un espace détente et une salle de sport, intégralement équipés en fibre optique, feront office de seconde maison pour les étudiants.



A quoi faut-il s’attendre ? Le directeur précise : “ La discipline est extrêmement importante, c’est une demande qui émane des élèves. On casse la compétition en formant un groupe. Nous sommes là pour les stimuler, les revaloriser. Ils découvrent pourquoi ils travaillent. J’ai voulu pour leur bien-être des séances de sophrologie ou l’intervention d’une diététicienne pour les piloter. Nous allons écouter les enfants dans leur fatigue et au-delà dans leurs problèmes personnels. Il est très important de leur apporter la sécurité. C’est une nouvelle famille qui se crée ”.

Les critères de sélection pour intégrer cette prépa d’excellence vont être drastiques comme le précise le directeur du Serment d’Hippocrate : une étude approfondie du dossier scolaire du lycéen, mais également un entretien individuel qui se passera avec les parents afin de tester la nécessaire motivation de l’étudiant. La capacité de concentration et la motivation seront effectivement les clefs de la réussite pour décrocher cette première année de médecine.



I nformations :



Tel : 02 62 37 19 97 - Tel : 06 92 67 86 47

secretariat.prepamedecine@orange.fr

Site internet :

