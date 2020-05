A la Une . Le Sénat rejette le plan de déconfinement du gouvernement Le Sénat a désapprouvé le plan de déconfinement du gouvernement à 89 voix contre 81 et 174 abstentions.



Coup de tonnerre pour la majorité. Le Sénat vient de rejeter son plan de déconfinement. Majoritement porté à droite, la chambre haute a vu une abstention "massive" des députés LR. Les groupes socialistes et communistes ayant voté contre. Ils pointent des "défaillances" et des "contradictions".



Ce plan avait été approuvé par l’Assemblée nationale par 368 voix contre 100 et 103 abstentions. Ces deux votes, en application de l'article 50-1 de la Constitution, ont surtout une valeur symbolique et pas d'impact sur le lancement du déconfinement, prévu à partir du 11 mai. Nicolas Payet Lu 2781 fois