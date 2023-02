A la Une .. Le Sénat favorable à l’inscription de la "liberté" d'avorter dans la Constitution

Par 166 voix pour et 152 contre, la Chambre haute a voté en faveur de l'inscription dans la Constitution de la « liberté de la femme » à recourir à l'IVG ce mercredi. Une victoire en demi-teinte pour la gauche et les associations féministes, qui déplorent que le terme "droit" ait été abandonné. Publié le Lundi 6 Février 2023

Mercredi la Chambre haute s'est prononcée en faveur de l’inscription dans la Constitution de la « liberté de la femme » à recourir à l'IVG.



Le vote en faveur de l’inscription de cette loi dans la Constitution a été acquis au Sénat avec 166 voix pour et 152 contre.



Les socialistes ont salué une « avancée majeure pour le droit des femmes », tandis que le groupe écologiste a évoqué « une victoire historique ».



Voté en novembre en première lecture par l'Assemblée nationale avec le soutien de la majorité présidentielle, le texte de cette proposition de loi avait été complètement réécrit, via un amendement du sénateur LR Philippe Bas. Cette nouvelle formule est comme suit : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. »



La nouvelle rédaction du texte de proposition reste toutefois largement critiquée par la gauche qui déplore qu’elle ait abandonné le terme "droit" au profit de celui de liberté, assumant avoir agi "en responsabilité" pour permettre la poursuite de la navette parlementaire de se poursuivre. Pour la porte-parole d'Osez le féminisme, Sarah Durocher, cette absence du terme "droit" est d'ailleurs synonyme de « victoire incomplète ».



Il s'agit d'une formulation « subtile qui n’apporte aucune garantie aux femmes », commente le professeur de droit constitutionnel, Dominique Rousseau dans des propos relayés par L'Obs. Car l’Etat a le devoir d’organiser l’exercice d'un droit, mais pas d'une liberté, explique-t-il en substance. La femme pourra avoir recours à l'IVG sans craindre d'être pénalisée, mais devra se débrouiller pour le faire.



Le groupe Les Républicains, qui a voté contre l’amendement Bas, l'a quant à lui qualifié de « superfétatoire ». De son côté, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui avait fait état de la volonté du gouvernement de soutenir « toute initiative parlementaire qui viserait à constitutionnaliser le droit à l'IVG », s'en est remis à la « sagesse » du Sénat, relevant « une volonté de parvenir à un compromis ».



La séance a été brièvement suspendue après qu’un groupe de jeunes militantes a perturbé l'intervention du sénateur Stéphane Ravier (Reconquête !) aux cris de « Protégez l'IVG ».