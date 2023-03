A la Une . Le Sénat adopte le texte de compromis de la réforme des retraites

Avec 193 voix contre 114, les sénateurs ont adopté le nouveau projet de loi sur la réforme des retraites issu de la Commission mixte paritaire. L’Assemblée nationale doit se prononcer plus tard. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 15:30

La première étape est donc franchie avec succès pour le gouvernement dans cette journée fatidique. Après que la Commission mixte paritaire a accouché d’une nouvelle version du projet de loi sur la réforme des retraites, celle-ci devait être adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale.



Sans surprise, le Sénat, majoritairement à droite, a voté à 193 voix pour et 114 contre.



La balle est à présent du côté du Palais Bourbon qui doit s’exprimer dans l’après-midi, à moins que le gouvernement n’engage le 49.3.



