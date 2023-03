Le Sénat adopte le projet de loi sur la réforme des retraites

Le gouvernement français a remporté la bataille des retraites au Sénat avec 195 voix pour et 112 voix contre, marquant ainsi une victoire pour la majorité de droite au sein de la Chambre haute. La Première ministre, Élisabeth Borne, a salué le résultat et a souligné qu'il y avait une majorité pour adopter la réforme au Parlement.



Le Sénat a adopté la réforme en utilisant l'article 44.3 de la Constitution pour accélérer le processus. Celui-ci permet un vote unique sur l’ensemble du texte sans mettre aux voix les amendements auxquels le gouvernement est défavorable. Pendant ce temps, des centaines de milliers de personnes ont manifesté leur opposition lors d'une septième journée de manifestations, qui a mobilisé moins de personnes que les six précédentes.



Le texte n'a pas achevé son parcours législatif. La commission mixte paritaire (CMP) va maintenant se réunir mercredi pour parvenir à un compromis sur les mesures que l’Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas votées dans les mêmes termes. Si députés et sénateurs parviennent à un accord au sein de cette commission, le texte remanié devra être validé jeudi à partir de 9h au Sénat puis à 15h à l’Assemblée nationale. Si les députés adoptent ce vote, cela comptera comme une adoption définitive du texte.