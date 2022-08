Le Sénat à l’écoute des souhaits d’évolutions institutionnelles des Outre-mer

"Ce cycle doit permettre de traduire juridiquement les revendications exprimées par plusieurs présidents de région, de département ou de collectivité pour plus de responsabilités locales, voire d’autonomie pour les outre-mer qui le désirent", explique le Sénat. Pour rappel, en mai dernier lors du fameux "appel de Fort-de-France" , les président(e)s des collectivités de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin avaient demandé à l'Etat un "changement profond" de la politique outre-mer de l'Etat. Un appel qui avait semble-t-il été entendu par Emmanuel Macron puisque le chef de l'Etat avait annoncé dans la foulée vouloir recevoir ces président(e)s de Région à la rentrée de septembre.En juin dernier, des échanges avaient eu lieu entre la Délégation sénatoriale aux outre-mer et l'Association des juristes en droit des outre-mer (AJDOM), présidée par le Réunionnais Ferdinand Mélin-Soucramanien, ancien déontologue de l'Assemblée nationale. Si la première table ronde concernait l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie et notamment de son corps électoral, la seconde était dédiée aux questions des collectivités régies par les articles 73 (Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte) 74 (Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélémy et Saint-Martin) de la Constitution.Cela a notamment mis en évidence "les défauts et le caractère artificiel de cette dichotomie affichée, alors que la réalité institutionnelle des outre-mer démontre plutôt une complexification et une graduation croissante vers des statuts à la carte", indique dans son rapport d'information Stéphane Artano, président de la délégation sénatoriale aux outre-mer. "Elle souligne aussi l'urgence pour le Sénat de mûrir sa réflexion sur la place des outre-mer dans la Constitution, afin d'être prêt si un projet de révision constitutionnelle venait à lui être transmis", poursuit-il.