Le Séga, Nout’ Fierté, Nout’ Tradition ! A l’initiative du pôle régional des musiques actuelles, l’exposition « portraits de musiciens » s’est tenue du 28 octobre au 26 novembre à la villa de la Région. à travers l’objectif du photographe Romain Philipon, l’exposition revient sur près d’un siècle de Séga à la Réunion, en immortalisant le portrait de celles et ceux qui ont contribué à écrire un chapitre de cette musique.





En les photographiant, j’ai voulu qu’on puisse se souvenir de la personne et non de l’image fabriquée de l’artiste, souvent instinctivement, parfois maladroitement.



« C’est la première fois qu’on me prend en photo ainsi » est une phrase qui est revenue très souvent pendant les séances. Moi qui pensais être un énième photographe ennuyant, dans la carrière remplie d’une célébrité locale », explique Romain Philippon.

Parrain de l’exposition, René Lacaille, qui s’apprête d’ailleurs à fêter ses 60 ans de carrière, a clôturé la soirée tout en musique aux côtés de ses compagnons d’unsoir, David Louisin, Henry-Claude et Marie- Armande Moutou, Max Lauret ou encore René Paul Elleliara.

Une exposition tout en musique qui préfigure bien la grande exposition interactive consacrée au séga qui sera présentée au public en septembre 2018 au musée Stella Matutina.

"J’aime danser le Maloya mais je suis fière de voir notre séga retrouver ces lettres de noblesses. Cette musique qui a aussi écrit nos 350 ans d’histoire est sous les lumières du photographe au travers de 40 portraits qui retracent l’histoire du séga." - Aline Murin-Hoarau, Conseillère Régionale



