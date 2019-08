Le Samedi des pros : Une journée professionnelle dédiée aux problématiques liées à l'économie circulaire

Quelles nouvelles solutions métiers en faveur de la gestion des déchets professionnels ? Quelles innovations technologiques et techniques en matière environnementale pour les TPE/PME réunionnaises ? Quels sont les risques professionnels pour leurs dirigeants et leurs collaborateurs ? Pour répondre à ces questions, un point presse a été organisé ce lundi par la Chambre de commerce pour aiguiller les entreprises et informer ces dernières sur les problématiques liées à l'économie circulaire et notamment la filière de gestion et de traitement des déchets. Une filière que la CCIR appelle "à se développer" à La Réunion.



Pour rappel, près de 4500 entreprises réunionnaises des secteurs du BTP et de l'aménagement/paysage sont concernées pas le traitement et la gestion de leurs déchets face à l'urgence de l'amélioration de notre environnement. Parmi ces entreprises inscrites au RCS, 181 (dont 65 % sont installées dans le sud) ont une activité dans le domaine de l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.



Dans le cadre du plan d'actions régional en faveur de l'économie circulaire et face aux nombreuses problématiques de gestion des déchets, plus particulièrement ceux qui concernent les entreprises réunionnaises, la chambre consulaire organise "Le Samedi des Pros" le samedi 31 août à Saint-Pierre. Une journée professionnelle dédiée aux entrepreneur(se)s et leurs collaborateurs, et porteurs de projets des domaines de la construction, de l'environnement de l'aménagement.