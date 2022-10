Le Salon du livre péi se tiendra du 27 au 29 octobre

Pourquoi un salon du livre péi ?



La première édition fut un succès en 2021, soutenue par la Ville de Saint-Paul qui a accepté d’accueillir le Salon. L’événement a fait émerger la nécessité d’un salon dédié faisant la part belle aux éditeurs et auteurs péi, pour valoriser la diversité et la qualité de la production littéraire péi.



Comme l’an dernier, l’ouverture est faite aux associations éditrices et à tous les auteurs, y compris autoédités.



Les Prix Vanille dans les catégories Illustration – Dessin – Œuvre de fiction seront remis à l’ouverture du salon le jeudi 27 octobre. Ils récompensent chaque année 3 ouvrages de La Réunion ou de l’océan Indien.



Pourquoi le salon du livre péi a-t-il changé de nom ?



Le nouveau nom : Salon du Livre péi au lieu de Salon des auteurs et éditeurs péi a été décidé pour plus de lisibilité et en cohérence avec la manifestation Je lis un livre péi.



Pourquoi le salon du livre péi dure-t-il trois jours ?



3 journées complètes permettent de toucher tous les publics de La Réunion, au-delà des associations et scolaires de Saint-Paul : grand public, professionnels, réseaux de lecture publique, associations Liv La Kaz et autres...



Pourquoi le salon du livre péi a-t-il lieu fin octobre ?



Ces dates sont très favorables pour un Salon, avant les fêtes de fin d’année et pendant la Semaine Créole.



Combien de scolaires sont concernés ?



Pour les ateliers, 8 classes de différentes écoles primaires de Saint-Paul, soit près de 180 élèves. Pour la visite de l’exposition Babook 12 classes, soit 300 élèves. Un total de près de 500 élèves !



DATES À RETENIR

• Salon du Livre péi :

les 27, 28 et 29 octobre de 9h à 18h au marché couvert de Saint-Paul

• Inauguration du Salon :

le jeudi 27 octobre à 11h

• Remise du Prix Vanille :

le jeudi 27 octobre à 12h

• Expositions :

Imagier de La Réunion du 27 au 29 octobre

Comment fabrique-t-on un livre ? du 25 octobre au 8 novembre dans la longère Sudel Fuma.